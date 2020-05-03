Будьте осторожны с желаниями: синоптик заинтриговала украинцев прогнозом

В понедельник, 4 мая, в Украине пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Она прогнозирует местами грозы и град, а также сильный ветер.

“Стабильные претензии от людей к атмосфере весной и летом: почему у соседа налило, а у меня чуть покапало. Еще будет и у вас. Как говорится, будьте осторожны с желаниями, они могут осуществиться”, – написала Диденко.

Синоптик отметила, что в западных областях дождей 4 мая будет меньше, а прояснений больше. Температура воздуха ожидается днем +10…+16 градусов, а в Карпатах +5…+11 градусов. Также будет сильный ветер.

В большинстве областей Украины воздуха в понедельник прогреется до +17…+24 градусов. Ветер с юго-восточного постепенно будет переходить на северо-западный, потому что во вторник похолодает на значительной части территории Украины.

По прогнозу Диденко, в Киеве 4 мая будет сыро и тепло. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

Как сообщал “источник”, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.