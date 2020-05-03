Проект, вдохновляющий готовить: судья “МастерШеф Профессионалы” раскрывает секреты кулинарии

Известная украинская шеф-повар, победительница третьего сезона “МастерШеф” и судья “МастерШеф Профессионалы” (второй сезон) Ольга Мартыновская откроет для всех желающих секреты кулинарного искусства. Проект в Youtube “Оля Куховарит” уже завоевывает сердца тех, кто только учится готовить и тех, кто желает отточить свои кулинарные способности.

“Оля Куховарит» – это кулинарный Youtube канал, на котором Оля собирается со своей командой, чтобы пошутить, приготовить еду и продегустировать, все получилось. Настоящий кулинар в шоу только один – это Оля, поэтому готовит она, а ребята только едят.

На канале много юмора и интересных рецептов, а еще много советов и лайфхаков – Оля раскрывает секреты, которые помогут Вам готовить различные блюда быстрее, более оригинально и при этом не тратить много денег “, – говорится в Youtube-канале проекта.

Ольга Мартыновская родилась в Николаеве, где получила образование в аграрном университете на экономической специальности. Во время учебы она несколько раз посещала Францию по программе обмена студентами. Изучив язык, она легко поступила на филологический факультет французского института. Параллельно Ольга работала в сфере обслуживания – в пиццерии, а затем в кейтеринговой компании, где интересовалась у местных поваров секретами их блюд.

Ольга Мартыновская одержала победу в третьем сезоне кулинарного телепроекта “МастерШеф”. Этот триумф помог ей воплотить в жизнь мечту учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Ольга была первой в рейтинге своего выпуска.

В 2017 году Ольга Мартыновская стала одной из совладельцев парижского ресторана «Les Foodies» и вошла в список «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучший шеф-повар среди женщин-иностранок.

Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. Также Ольга стажировалась в ресторанах Франции: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris и Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.

В 2020 году Ольга Мартыновская вернулась на телеэкраны в качестве судьи второго сезона «МастерШеф. Профессионалы ».