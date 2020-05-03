После пропажи у Ким Чен Ына заметили странную “метку” на теле: фото

Возвращение главы КНДР Ким Чен Ына, который впервые появился на публике после долгого времени, вызвало много вопросов: некоторые заметили на опубликованных с ним кадрах подтверждения того, что у Кима все же были проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает издание The Mirror.

На одном из кадров заметили странную отметину на руке у Ким Чен Ына. Издание передает слова специалиста в сфере медицины из США, который считает, что этот след может означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Как ранее сообщал “источник”, 2 мая лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Долго отсутствие главы Северной Кореи даже вызвало активные слухи о его смерти.