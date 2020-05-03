Когда будут магнитные бури в мае: названы опасные дни

Геомагнитные возмущения прогнозируют в мае четыре раза.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Календарь магнитных бурь на текущий месяц:

4 мая – сильная магнитная буря (пик прогнозируется с 16:00 до 20:00);

6 мая – магнитная буря средней активности (пик прогнозируется с 5 до 7 утра);

23 мая – сильная магнитная буря (пик прогнрзируется с 3 ночи до 6 утра);

29 мая – сильная магнитная буря (пик прогнозируется с 8 до 10 утра).

В такие дни, когда прогнозируют магнитные бури, метеочувствительные люди могут ощутить головную боль, усталость, переменчивость настроения.

Как уберечься

В период магнитных бурь специалисты советуют соблюдать режим правильного питания. Также стоит уделить время полноценному сну, не переутомляться.

Также следует отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить чистую воду и зеленый чай. Для лучшего самочувствия надо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Как сообщал “источник”, ученые сделали открытие, которое помогло установить, что сильные солнечные бури формируются гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.