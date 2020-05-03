Сразу “впаривают” VIP-пакеты: как зарабатывают на умерших от коронавируса в Киеве

В Киеве ритуальные агентства зарабатывают на покойных, которые скончались в результате коронавирусной инфекции.

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Об этом рассказал “источнику” киевлянин Игорь, который потерял из-за коронавируса отца и мать.

По его словам, многие тезисы в заявлении собственницы ритуального агентства не соответствуют действительности.

“Например, в заявлении написано, что мы обращались за финансовой помощью к родственникам, и они нам не помогли – это ложь. Сейчас у меня проблемы с родственниками, они теперь звонят и спрашивают: “Как же так?”. Мы бы никогда не смогли сами похоронить за такую сумму, если бы не помощь родственников”, – рассказал Игорь.

Он также отметил, что родственникам предлагают купить дорогой пакет услуг для кремации усопших. Хотя в наличии есть и более дешевые варианты.

“Кроме того, как сейчас выяснилось, что у “Петра Великого” (ритуальное агентство – “источник”) был и пакет услуг за 10 тысяч, но они нам об этом даже не сообщили. Они нам сразу “впарили” VIP-пакет и даже не сказали, что это VIP-пакет. Его нам дали как единственный имеющийся”, – резюмировал житель столицы.

Подробнее читайте в материале “источника”: “Золотые” катафалки: как в столице борются за тела умерших от коронавируса и сколько на этом зарабатывают.

Напомним, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается, растет заболеваемость COVID-19, которую и прогнозировали на 2-5 мая.