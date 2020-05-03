Полыхнул “пожар”: медики из Беларуси раскрыли страшные данные о “битве” с коронавирусом, фото

В Беларуси зафиксировали масштабную вспышку коронавируса и летальных случаев.

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Об этом сообщает ресурс Tut.by.

Первые пациенты с COVID-19 и тяжелой формой пневмонии начали поступать в больницы 3 апреля. Например, в БСМП Витебска такие больные лежат в двух больших зданиях: терапии и роддома. Всего в медучреждении они заняли около 290 коек.

“Вначале до нас доносилась отдаленная канонада: эпидемия была за границей. Потом пришли “залетные” случаи и в Витебск. Первыми пациентами с коронавирусом у нас были работники холдинга “Марко”: они приехали из командировки в Италию. Их положили в “инфекционку” – и этот очаг более-менее локализовали. Было и еще несколько очагов: вокруг людей, которые к нам откуда-то приезжали. Это было в первой половине марта. Но уже тогда мы поняли: вирус – в городе. И да – вскоре хлынул рост пневмоний. Витебск прозвучал на всю страну”, – рассказал о начале вспышки заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов.

Также “всплеск” COVID-19 ощущался и в других больницах города. На врачей, которые задействованы в лечении коронавируса, свалилась большая нагрузка. Далее начались летальные исходы. Первой умерла медсестра 1-ой городской больницы. Болезнь начала активно “косить” медработников. Персонал больниц не был защищен спецкостюмами, надевали халаты и перчатки, но маски находили с трудом. Врачи также немного тогда понимали в лечении COVID-19, как действовать.

Зараженные медики также заражали и членов своих семей, потому количество случаев коронавируса росло с каждым днем. О такой истории рассказала Наталья Колесникова, которая работала медсестрой в ЛОР-отделении.

“Мама работает старшей медсестрой в 1-й городской больнице. Она ничем не оснащена, и там заразилась не только она, а еще много медработников. Когда мама болела, я звонила врачам и спрашивала о ее состоянии. Мне говорили: молитесь. Я зачеркивала в календаре дни, пока прошел критический период. Потом маму из 1-й городской забрали сюда, к нам в БСМП. И тут ее наши врачи вытащили”, – отметила она.

Сейчас в “инфекционке” лежит отец Натальи:

“Он ветеран войны в Афганистане, офицер. Когда у него подтвердился коронавирус, его забрали в “афганский центр”. Там папа просто пролежал 4 дня. Поступил туда с односторонней пневмонией. А в “инфекционку” его отвезли уже с одышкой, низкой сатурацией. Он там более двух недель, состояние – средней тяжести”, – рассказала Наталья.

Она отметила, что и сама переболела. Однако болезнь у медсестры протекала в легкой форме. Женщина провела 14 дней на самоизоляции.

Наталья Колесникова знала Светлану Киселеву – умершую медсестру из 1-й городской:

“Очень жаль Свету, которая так трагически ушла: умерла от пневмонии, заразившись вирусом на работе. Я ее знала, мы с ней начинали вместе работать. Сильно переживала: у нее ведь остался маленький ребенок. Первое время я вообще очень сильно пропускала все это через себя. Мне было жалко смотреть на больных. Возвращалась домой в слезах. Сейчас тоже тяжело, но я уже как-то внутренне собралась. Ничего не поделаешь, надо работать. Помогать людям – такая у нас профессия”, – поделилась Наталья.

Отметим, что по состоянию на 3 мая в Беларуси зафиксировано 15 828 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 97 человек.

Как сообщал “источник”, в Беларуси умер 46-летний мужчина, врачи диагностировали инфекционный эндокардит, но родные уверены, что умер он от коронавируса.