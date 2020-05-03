В России 3 мая сообщили о более чем 10 тысячах новых подтвержденных случаях коронавируса за последние сутки.

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

От последствий коронавируса умерло 58 человек. 1626 человек выздоровело. Также сообщается, что у 5345 человек, у которых был подтвержден коронавирус, не было клинических проявлений болезни.

Всего с начала эпидемии в России от коронавируса скончались 1280 человек. Общее число заразившихся – 134 687 человек.

Как сообщал “источник”, ранее рядом с селением Ногир в Северной Осетии (Российская Федерация) отрицатели коронавируса устроили огненный бунт против карантинных “резерваций”, в которые якобы пытаются загнать людей, и сожгли вышку телефонной связи.