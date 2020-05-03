В Боливии разбился самолет, перевозивший образцы коронавируса: много погибших

В Боливии разбился самолет с шестью людьми, которые доставляли образцы пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Об этом сообщает газета Pagina Siete.
Авиакатастрофа самолета Военно-воздушных сил произошла в субботу, 2 мая, в департаменте Бени. Летательный аппарат направлялся в город Санта-Крус.
На борту находились два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были перевезти в международный аэропорт для возвращения на родину. Также самолет перевозил образцы заболевших людей с подозрением на коронавирус.
Отмечают, что уже через 15 минут после вылета пилот сообщил о технических неполадках. Он заявил, что попытается вернуться в аэропорт вылета.
Как сообщал “источник”, 1 мая в Днепре неподалеку от улицы Березинская произошло крушение самолета, на борту которого находились два человека.