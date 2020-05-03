Получал “литры” кислорода и думал о смерти: Борис Джонсон рассказал о лечении от коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал, что у врачей был особый план действий в случае его смерти из-за коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает издание The sun.

“Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что (у врачей – “источник”) были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо”, – сказал Джонсон.

По его словам, несмотря на ухудшающееся состояние, внутри себя он отказался принять факт того, что может умереть.

“Было бы неправильно говорить, что на разных этапах я думал: “О, боже мой, вот и все”. <…> Что-то внутри продолжало убеждать меня, что в конце концов все будет хорошо”, – добавил премьер.

Политик также отметил, что долгое время получал “литры” кислорода в качестве терапии заболевания, вызванного COVID-19.

“Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше”, – заявил Джонсон.

Как сообщал “источник”, премьер Британии Борис Джонсон назвал своего сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь во время борьбы с коронавирусом.