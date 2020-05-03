Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе и получили мощный ответ: заявление штаба

В субботу, 2 мая, боевики ЛДНР на Донбассе атаковали позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) и получили мощный ответ.

Об этом говорится в заявлении штаба в Facebook.

Враг за сутки 23 раза нарушил режим прекращения огня, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, были ранены двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что с начала суток боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у Широкино и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал “источник”, ранее украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе, который стал ответом на провокации оккупантов 28 апреля.