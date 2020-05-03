Приближаемся к “рубежу” в 12 тысяч: статистика по коронавирусу в Украине на 3 мая

По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано 11 913 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Новый “всплеск” смертности в Италии: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

От последствий вируса умерло 288 человек. 1547 человек выздоровело. За последние сутки было подтверждено 502 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зараженных приблизилось к отметке в 12 тысяч человек.

Кроме того, озвучена была также цифра по подозрениям на коронавирус. Результатов тестов ожидают 31 043 жителей Украины.

Как ранее сообщал “источник”, главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что полная отмена карантина в Украине может привести к 120-140 тысячам смертей от коронавируса до конца этого года.