В Киеве поймали дерзкого грабителя на мопеде: фото

Киевская полиция задержала подозреваемого в трех ограблениях, двух кражах и завладении транспортным средством, которые он совершил на территории двух районов столицы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Задержать злоумышленника удалось после его очередной выходки. На автозаправочной станции в Дарницком районе Киева он, спрятав лицо за медицинской маской, подъехал на мопеде к одному из водителей, выхватил у него из рук кошелек с деньгами и банковскими карточками и скрылся.

Киевские полицейские сумели установить личность подозреваемого. Во время задержания по месту жительства мужчина попытался скрыться от правоохранителей через соседское окно и балкон на четвертом этаже здания, но был задержан сотрудниками полиции.

Как оказалось, задержанный совершал преступления в то время, когда Дарницкий районный суд рассматривал дело, в котором его обвиняют в совершении грабежа.

“Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель. Мы установили его причастность к трем ограблениям, двум кражам и незаконному завладению транспортным средством на территории Днепровского района. Злоумышленник открыто завладел моноколесом и двумя мобильными телефонами потерпевших, похитил два велосипеда, а грабеж на АЗС он совершил с помощью похищенного мотороллера, который оставил сотрудник одной из курьерских компаний”, – сообщил исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятныкивский.

У правонарушителя изъяли часть вещественных доказательств, некоторые он уже успел сдать в ломбарды.

Задержанному объявлено о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее судимому киевлянину грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщал “источник”, полицейские задержали организатора и члена преступной группировки, которые специализировались на грабежах в Одессе.