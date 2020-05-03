Как правильно вызвать “скорую” при коронавирусе: детальное разъяснение и инфографика

Распространение коронавируса COVID-19 в Украине создает большую нагрузку на систему экстренной медицинской помощи, поэтому при вызове “скорой” важно правильно и точно передать диспетчеру всю нужную информацию.

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Об этом сообщают в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины.

В частности, в случае подозрения на коронавирус необходимо рассказать не только о симптомах заболевания, но и дать информацию о путешествиях и возможных контактах с больными COVID-19. Как отмечается, это необходимо для того, чтобы медики знали, к чему готовится и имели необходимые средства защиты.

“Про все вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, можно поговорить со своим семейным врачом”, – добавили в Центре.

Как ранее сообщал “источник”, сотрудники медицинской экстренной помощи в Украине пожаловались на невыплату обещанных доплат за борьбу с коронавирусом.