Во Львове в подъезде заметили лису: опубликовано видео

В подъезде многоквартирного дома во Львове заметили дикое животное – туда прибежала лиса.

Об этом сообщает “Варта1” в Facebook.

Лиса прибежала в подъезд ночью с львовского парка “Погулянка”.

Специалисты утверждают, что зверь имеет бешенство. Автор поста призывает местных жителей быть осторожными.

Как сообщал “источник”, в небе над Одессой вечером 5 апреля был замечен неопознанный летающий объект округлой формы с затемнением в центре, который висел над городом около часа, периодически передвигаясь.

Также разрешение посещать парки и зоны отдыха в условиях жесткого карантина только для выгула домашних животных вызвало в Одессе появление на улицах необычных “зверей”.