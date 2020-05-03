Это начало конца: на Западе россиянам предрекли нищету и голодные бунты

Французская писательница Галя Акерман, которая исследует отношения Украины и России, считает, что глобальное падение цен на нефть и пандемия коронавируса могут значительно подорвать прочность режима президента РФ Путина и вызвать массовое недовольство населения.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Укринформ”.

“Я думаю, что все это может привести к взрыву, завершиться голодными бунтами … Ожидается значительное обеднение”, – оценила она возможное развитие ситуации в России.

По мнению писательницы, сегодняшняя ситуация в РФ похожа на ту, которая сложилась в СССР в 1986 году: “Это как начало конца”.

Эксперт напомнила, что такое развитие событий вызвано падением спроса и цен на нефть. На этом фоне дополнительных затрат требует борьба с коронавирусом.

Акерман напомнила, что в 1986 году цена на нефть также упала до 10 долларов за баррель.

“Шли “звездные войны” (США якобы реализовывали программу Стратегической оборонной инициативы – “источник”), которые требовали от СССР участвовать в гонке вооружений. Но Путина никто и не принуждает к этому – он сам себе устраивает такую погоню. Это единственное, что они могут производить”, – отметила исследовательница.

При этом, по ее словам, ресурсы Фонда национального благосостояния, призванного реагировать на глобальные экономические вызовы, руководство РФ использует весьма ограниченно.

Писательница также считает ошибкой инициативу Путина по изменению конституции РФ, чтобы “обнулить” сроки своих президентских полномочий.

“Мне кажется, что Путин очень неудачно выступил с поправками к конституции, со своим “обнулением”. Ведь его популярность низкая, как никогда. Если бы голосование за эти поправки прошло сегодня, не факт, что он бы получил даже 50%”, – подытожила Акерман.

Ранее “источник” сообщал, что председатель комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли получил письмо от своего коллеги из Госдумы РФ Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции с России в связи с поставкой гумпомощи Италии.