Как алкоголь связан с риском заболеть коронавирусом: Минздрав предупредил украинцев

В Министерстве здравоохранения предупредили о том, что употребление алкоголя не снижает риск заразиться коронавирусом.

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Об этом сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве.

“Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19“, – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что безопасной дозы алкоголя не существует.

“Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное употребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость“, – сообщили в ЦОЗ.

В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых случаях – сочетание этих болезней.

В Минздраве подчеркивают, что пока нет вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции, самыми эффективными способами защититься и предотвратить распространение инфекции являются физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

Коронавирус на внешних поверхностях остается опасным для человека в течение 3-4 часов. Человек может заразиться в результате прикосновения к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту.

Таким образом, чтобы предотвратить инфицирование, лучше не трогать лицо грязными руками, а после возвращения домой тщательно мыть руки.

“Если вы подозреваете, что какой-то предмет или поверхности могут быть загрязнены и содержать вирус, помойте их обычным бытовым моющим средством или обработайте дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%“, – сообщили в Центре общественного здоровья.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, какие болезни являются самыми опасными при коронавирусе.