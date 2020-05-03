В России заявили о передаче коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем. При этом абсолютно исключить возможность передачи COVID-19 с едой и водой нельзя.

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Об этом она сообщила в интервью для документального фильма “Опасный вирус 4” на телеканале “Россия 1”.

По ее словам, способность вируса передаваться с продуктами питания или с водой – вопрос открытый, однако абсолютно исключить этот путь на сегодняшний день медики не берутся.

Попова напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Глава Роспотребнадзора также отметила, что, согласно проведенным исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

“В домашних условиях избавиться от вируса можно, используя что-то горячее … можно проглаживанием – это давно известный способ, избавиться от любого вируса“, – заявила она.

Как сообщал “источник”, по данным итальянской ассоциации медицины окружающей среды (SIMA), следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены в мельчайших частицах атмосферы.