День памяти святых жен-мироносиц: история праздника и главные запреты

В воскресенье, 3 мая, в Украине многие верующие христиане отмечают день памяти жен-мироносиц.

“источник” рассказывает об истории праздника и главных запретах дня.

В Евангелии упоминается по крайней мере семь женщин, которые посвятили жизнь Иисусу Христу, однако известно, что их было больше. Согласно Библии, они были самыми верными последовательницами Христа, не отступались от него даже когда апостолы отрекались или прятались. Женщины находились рядом с ним, когда Иисус шел на Голгофу, видели его крестную муку и смерть, поддерживали Богородицу, а затем сопровождали тело Христа до гробницы.

Мироносицами их принято называть в честь того, что они принесли к Гробу Господню драгоценное масло миро, чтобы, согласно иудейскому погребальному обряду, смазать тело Христа. Однако, когда женщины подошли к гробнице, то увидели, что она пуста, а ангел возвестил им: “Что ищете живого среди мертвых?! Он воскрес, как и обещал!”

Самая известная из таких женщин – Мария Магдалина, самая верная ученица Христа, которая проповедовала наравне с апостолами и которой воскресший Христос явился первым. Также среди жен-мироносиц часто упоминается Мария Клеопова, мать будущего евангелиста Матфея, а также Мария и Марфа, родные сестры праведного Лазаря, которого на четвертый день после его смерти воскресил Христос.

Традиции

В древности праздник носил народное название “Бабий день”, все женщины в этот день считались именинницами. Они собирались большими компаниями, без мужчин, иногда на природе. Самая уважаемая из женщин собирала у всех участниц яйца и куриц, из которых затем готовили различные блюда. Традиционно в этот день готовили яичницу, блюда из курятины и блины. Девушки выбирали себе куму на будущее – душевную подругу, и обменивались подарками.

Запреты

По народным поверьям, на праздник жен-мироносиц запрещены обман и злословие. Стоит избегать дурных мыслей, поменьше ругаться и спорить.

О других праздниках мая читайте в материале “источника”: Майские выходные: сколько будут отдыхать украинцы и можно ли ходить в парк.