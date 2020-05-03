Похолодание и грозы: синоптики дали прогноз на 3 мая

В воскресенье, 3 мая, в Украине ожидается похолодание, а также дожди з грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Грозовые дожди ожидаются во всех регионах страны.

Днем 3 мая температура воздуха составит от +15 до +23 градусов, при этом на Правобережье будет прохладнее, а на Левобережье – теплее.

Самая низкая температура будет в Одесской и Закарпатской областях (+15..+17 градусов), а самая высокая – в Харьковской, Сумской, Полтавской областях (+21..+23 градуса).

Ночью по Украине ожидается от +6 до +13 градусов.

Как сообщал “источник”, на субботу, 2 мая, синоптики прогнозировали на большей части Украины дожди з грозами и температуру воздуха до плюс 26 градусов.