Это снег? В Киев пришла неожиданная майская “зима”: фото и видео

В субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.

Фото и видео стихии публикуют в социальных сетях.

Ливень и гроза накрыли в основном правый берег Днепра. Особенно много материалов записали жители Оболони.

“Оболонь попала в экстремальную погодку сегодня”, – пишет в Facebook пользовательница с ником Sasha Sasha.

“Это что, снег?” – задаются вопросом в комментариях.

Как ранее сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков с началом новой недели, 5 мая, в Украину придет похолодание.

Кроме того, в Украинских Карпатах несмотря на май и теплую погоду в остальной стране, все еще сохраняется зимняя погода, склоны гор покрыты снегом.