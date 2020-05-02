Носить маски будут все: как в Испании выходят из карантина

В Испании с 4 мая заработает общественный транспорт, однако все пассажиры будут обязаны носить маски.

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Как сообщает Lavanguardia, об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес.

С 4 мая в Испании вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса.

“Заболевание находится под контролем в стране. Те, кто пользуются общественным транспортом, будут обязаны носить маски“, – сказал Санчес, добавив, что масками людей обеспечат власти страны.

Также по его словам с начала следующей недели в Испании начнут работать рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.

Отметим, согласно данным Минздрава Испании, в течение последних суток от коронавируса умерли 276 человек. Это чуть меньше чем вчера, когда сообщалось о 281 смерти. Было выявлено 1147 новых случаев COVID-19, общее число заражений выросло до 216 582.

Как сообщал “источник”, больше всего людей от коронавируса в Испании умерли 1 апреля. В этот день за сутки не стало 950 больных COVID-19. Начиная с 20-х чисел апреля ситуация начала улучшаться.