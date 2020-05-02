В сети опубликовали фото из Одессы, где в 2014 году начались самые смертельные противостояния в новейшей истории города, там погибли 48 человек.

Фото публикуют в соцсетях.

Первым погибшим шесть лет назад стал активист Правого сектора Игорь Иванов. Возле места его смерти уже возложены желты-голубые цветы.

Полиция оцепила Куликово поле, где сегодня отмечают годовщину трагических событий 2014 года.

В Дома профсоюзов погибли 46 из 48 человек, туда пускают по два человека.

Возле площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста.

Среди них замечен экс-председатель Одесского облсовета Николай Пундик, экс-нардеп Светлана Фабрикант, пророссийский фрик Морис Ибрагим и нардеп Евгений Мураев.

Многие в нарушение правил карантина без масок.

Как сообщал “источник”, 13 января, в годовщину расстрела автобуса под Волновахой, в Украине чтят память погибших людей.