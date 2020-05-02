Мэр Черкасс бросил вызов руководству страны: видео

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который ослабил карантинные ограничения в областном центре с 1 мая, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предупредил, что город будет сопротивляться давлению центральных властей.

Соответствующее видео Бондаренко опубликовал на своей Facebook-странице.

Напомним, что решение городских властей Черкасс, которые после многочисленных обращений от предпринимателей сняли некоторые карантинные ограничения, вызвало гневное осуждение со стороны главы государства, по этому факту полиция даже начала уголовное производство.

На такие действия руководства страны Анатолий Бондаренко ответил видеообращением, записанным в субботу, 2 мая.

“Черкассы будут сопротивляться. Запомните. Черкассы – свободное казацкий город. Если нужно объединить Украину – мы объединим Украину. И помните: никто в жизни не одолел Черкасс – не одолел Хородний Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко. Помните это”, – подчеркнул в своем обращении мэр города.

О всех подробностях скандала из-за отмены карантинных ограничений в Черкассах читайте в материале “источника”: Карантинный бунт в Черкассах: как мэр города разозлил офис президента и порадовал украинцев