В крематорий только по блату: кто зарабатывает на “коронавирусных” похоронах в Киеве

В Киеве чтобы умершего от коронавируса кремировали, родственники должны воспользоваться услугами ритуального агентства “Петр Великий”, иначе крематорий не соглашается на кремацию.

Об этом говорится в материале “источника”.

Вместе с тем, в отделе организации деятельности в сфере захоронения департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры пояснили, что никаких преимуществ у “Петра Великого” в работе с крематорием нет.

“Это неправдивая информация, абсолютная неправда. Они принимают абсолютно всех, кто привозит. Крематорий – ритуальная служба, которая осуществляет кремацию. Она принимает всех подряд“, – заявили в департаменте КГГА.

Однако, по словам волонтера Геннадия Друзенко – руководителя Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ), на практике все совсем иначе.

“В киевском крематории принимают умерших от COVID только с катафалков компании “Петр Великий”. Даже при наличии всех необходимых документов другим транспортом в последний путь на Байковое не примут. Убедился в этом лично. Никаких нормативно-правовых документов не предоставляют – только ставят перед фактом“, – отметил он.

“источник” провел эксперимент и обратился в одну из частных ритуальных фирм столицы, чтобы понять, действительно ли “Петр Великий” – монополист и только он имеет “право” провожать в последний путь умерших от коронавируса. По легенде, в Александровской больнице от коронавируса умер родственник, и его нужно кремировать. Удивительно, но сотрудница фирмы сообщила, что такими случаями они не занимаются, и посоветовала обратиться к конкурентам – в агентство “Петр Великий”.

“Хоронит ритуальное агентство “Петр Великий”, можете к ним попробовать обратиться. Но я вам сразу могу сказать, что если средние похороны – это 10-16 тысяч гривен, то умерших от коронавируса в два раза дороже будет стоить похоронить“, – сообщила сотрудница ритуального агентства.

Читайте детальнее в материале “источника”: “Золотые” катафалки: как в столице борются за тела умерших от коронавируса и сколько на этом зарабатывают.