Карантин против цветов: под Киевом тысячи людей пришли посмотреть на тюльпаны, видео

В “Добропарке” под Киевом, расположенном около села Мотыжин, зацвели более 1 миллиона тюльпанов, киевляне, презрев карантин, толпами отправились любоваться на цветы.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице “Наш Киев”.

На кадрах можно увидеть, что в районе парка множество машин и заторы. Отмечается, что туда съехалось 2-3 тысячи людей. Люди выходят из автомобилей и идут к парку пешком, среди них много детей. При чем маски есть только на единицах.

Одна из посетительниц рассказала, что в парке очень много людей, из-за чего даже возникают трудности с тем, чтобы увидеть цветы. Это при том, что вход в парк, по словам посетителей – платный.

На место приехала полиция. Однако, посетителей разогнала не она, а начавшийся дождь.

Как сообщал “источник”, 30 апреля, киевляне массово нарушали карантин, собравшись в парке Киото, где цветут сакуры.