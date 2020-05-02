Киев накрыл мощный ливень с градом: видео стихии

В Киеве в субботу, 2 мая прошел ливень с грозой и градом.

Киевляне в соцсетях публикуют видео разбушевавшейся стихии.

В частности сильный дождь прошел в центре столицы и в Голосеевском районе.

На кадрах видно, что дождь был очень сильным, а плотность града – высокой. Буквально за считанные минуты он накрыл асфальт.

Как сообщал “источник”, сильный ливень 2 мая прошел и в городе Буча Киевской области. Появилось видео майского дождя.

Кроме того, известная украинская синоптик Наталья Диденко предупредила, что 2 мая в Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидаются сильные ливни с грозами, возможен град.