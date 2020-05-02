Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта: забавное архивное фото

1 мая дуэту “Потап и Настя” исполнилось 14 лет. И хотя артисты больше не выступают вместе, они продолжают праздновать этот день.

По такому случаю рэпер поделился в Instagram архивной фотографией того времени, которая изрядно повеселила поклонников. На снимке Настя Каменских запечатлена в костюме арбуза, а Потапу достался образ огурца.

Фото: instagram.com/realpotap

“Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта “Потап и Настя”! 14 лет! Именно этот дуэт положил начало всему, что вы слышите и видите от нас до сих пор! Спасибо и поздравляю Настю Каменских”, – подписал снимок музыкант.

Фанаты пары пришли в восторг от снимка. “Позитив не отнять”, “Прикольные такие”, “Какие веселенькие, поздравляем”, “Вы как с грядки, зеленый огурчик и сочный арбузик. Прикол”, “Смешные были”, “Позитивное фото”, “Какие смешные”, – пишут комментаторы.

Дуэт “Потап и Настя” возник в 2006 году. В своем творчестве они сочетали заводную музыку и юмор, за что полюбились многим. В 2017 году артисты поставили дуэт на паузу и стали заниматься сольными проектами. Настя Каменских начала выступать под псевдонимом NK, а Потап – ПТП. Кроме того, рэпер активно занимается продюсированием молодых талантов, выступает в группе Mozgi, а также пишет песни для своей экс-коллеги, а теперь уже супруги, Насти Каменских.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.

Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

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