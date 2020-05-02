Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта: забавное архивное фото

1 мая дуэту “Потап и Настя” исполнилось 14 лет. И хотя артисты больше не выступают вместе, они продолжают праздновать этот день.
По такому случаю рэпер поделился в Instagram архивной фотографией того времени, которая изрядно повеселила поклонников. На снимке Настя Каменских запечатлена в костюме арбуза, а Потапу достался образ огурца.
“Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта “Потап и Настя”! 14 лет! Именно этот дуэт положил начало всему, что вы слышите и видите от нас до сих пор! Спасибо и поздравляю Настю Каменских”, – подписал снимок музыкант.
Фанаты пары пришли в восторг от снимка. “Позитив не отнять”, “Прикольные такие”, “Какие веселенькие, поздравляем”, “Вы как с грядки, зеленый огурчик и сочный арбузик. Прикол”, “Смешные были”, “Позитивное фото”, “Какие смешные”, – пишут комментаторы.
Дуэт “Потап и Настя” возник в 2006 году. В своем творчестве они сочетали заводную музыку и юмор, за что полюбились многим. В 2017 году артисты поставили дуэт на паузу и стали заниматься сольными проектами. Настя Каменских начала выступать под псевдонимом NK, а Потап – ПТП. Кроме того, рэпер активно занимается продюсированием молодых талантов, выступает в группе Mozgi, а также пишет песни для своей экс-коллеги, а теперь уже супруги, Насти Каменских.
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