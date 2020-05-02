Можно ли снимать карантин: озвучен жуткий прогноз по смертям от коронавируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что полная отмена карантина в Украине может привести к 120-140 тысячам смертей от коронавируса до конца этого года.

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Как он написал в Facebook, такой прогноз дает Kyiv School of Economics.

“Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120-140 тыс. Смертей до конца уже этого года! Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics”, – пишет Ляшко.

Он подчеркнул, что профилактические и противоэпидемические мероприятия дали позитивный результат по сдерживанию распространения коронавируса в Украине.

“И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно“, – пишет он.

Ляшко добавил, что Минздрав заканчивает разрабатывать временные требования для проведения профилактических мероприятий при работе парикмахерских и салонов красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное.

“Планируем опубликовать их на выходных чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию“, – резюмировал он.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано 11 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых за последние сутки – 550 случаев, что является суточным рекордом.