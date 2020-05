В США умер актер Сэм Ллойд – звезда сериала “Клиника”

На 57-м году жизни скончался американский актер Сэм Ллойд, получивший известность благодаря роли юриста Теда Бакленда в сериале “Клиника”. Причиной смерти артиста стала онкология.

Печальную новость сообщило издание Variety со ссылкой на его агента. Известно, что в прошлом году врачи обнаружили у Ллойда неоперабельную опухоль головного мозга, которая впоследствии дала метастазы в позвоночник, легкие, печень и другие органы.

Фото: Getty Images

Коллеги актера скорбят в соцсетях и выражают соболезнования родным и близким Сэма. Актер Зак Брафф назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, с которыми ему довелось поработать.

“Покойся с миром, один из самых смешных актеров, с которыми мне довелось работать. Сэм Ллойд заставлял меня лопаться от смеха и выходить из роли всякий раз, когда у нас были общие сцены. Он был очень добрым. Я всегда буду ценить время, проведенное с тобой, Сэмми”, – написал он.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG

— Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020