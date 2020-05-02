В США умер актер Сэм Ллойд – звезда сериала “Клиника”

7

На 57-м году жизни скончался американский актер Сэм Ллойд, получивший известность благодаря роли юриста Теда Бакленда в сериале “Клиника”. Причиной смерти артиста стала онкология.

Печальную новость сообщило издание Variety со ссылкой на его агента. Известно, что в прошлом году врачи обнаружили у Ллойда неоперабельную опухоль головного мозга, которая впоследствии дала метастазы в позвоночник, легкие, печень и другие органы.

Фото: Getty Images

Коллеги актера скорбят в соцсетях и выражают соболезнования родным и близким Сэма. Актер Зак Брафф назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, с которыми ему довелось поработать.

“Покойся с миром, один из самых смешных актеров, с которыми мне довелось работать. Сэм Ллойд заставлял меня лопаться от смеха и выходить из роли всякий раз, когда у нас были общие сцены. Он был очень добрым. Я всегда буду ценить время, проведенное с тобой, Сэмми”, – написал он.

Помимо “Клиники” Ллойд снимался в сериалах “Отчаянные домохозяйки”, “Американская семейка”, “Бесстыжие” и “Город хищниц”. Кроме актерской карьеры Сэм также занимался музыкой. Он был участником группы The Blanks.

  • На 57 году жизни умерла певица Нина Кирсо – солистка популярной группы 90-х “Фристайл”. Информацию о смерти артистки на личной странице в Фейсбук подтвердили ее сестра Алла и коллега Лидия Тропман.
  • Ранее на 54 году жизни умер актер Иррфан Кхан, звезда фильмов “Миллионер из трущоб” и “Жизнь Пи”. Двумя годами ранее у Кхана диагностировали нейроэндокринные опухоли.