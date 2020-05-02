Украинцев предупредили о мощных ливнях с градом

В субботу, 2 мая, в нескольких областях Украины прогнозируются сильные ливни, возможно, даже с градом.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице, опубликовав карту, на которой желтыми кружками обозначены места вероятных гроз.

“Неустойчивая грозовая погода вытянулась с Житомирщины через Киевскую, Черкасскую в Одесскую область”, – предупредила синоптик.

По ее словам, вдоль этой линии, которая включает также прилегающие районы, в субботу, 2 мая, ожидаются сильные ливни, гроза и град.

“Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте временно окна”, – обратилась к жителям упомянутых областей Наталка Диденко.

Как сообщал “источник”, с началом новой недели, во вторник, 5 мая, в Украину снова придет похолодание.