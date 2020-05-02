Прибыльный карантин: СБУ раскрыла схему на границе, фото

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток за пересечение границы во время карантина в Сумской области.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Работники международного пункта пропуска “Бачевск” на Сумщине, облагали “данью” украинских граждан. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение границы в условиях карантина.

Схему организовали работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы. За смену взяточники “зарабатывали” 50 тысяч гривен.

Как сообщал “источник” ранее на крупнейшем пункте пропуска на украинско-польской границе КПП “Дорогуск – Ягодин” предприимчивые украинцы решили заработать на перевозке заробитчан, которые возвращаются домой из Польши.