В Одессе напали на блогера из-за украинского языка: видео инцидента

Несколько человек, которые пришли с цветами в Дом профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014, напали на проукраинского блогера Валентина Ткачука за общение на украинском языке.

Об этом в Facebook сообщил блогер.

Несколько женщин, стоявших в очереди, обратили внимание, что он общается на украинском языке и потребовали, чтобы тот перешел на русский.

Как пояснил журналистам Ткачук, он ответил женщинам, которые его провоцировали, что является гражданином Украины, и будет разговаривать на государственном языке. В полемику неожиданно вступил молодой человек.

По словам Ткачука, то оскорблял его, громко ругался матом. Затем “подключился” еще один человек и блогеру начали наносить удары, в частности, кто-то ударил его ногой.

“Я не знаю этих людей … Конфликт произошел, потому что я говорил на украинском языке. Такого раньше не было”, – подчеркнул Ткачук, добавив, что обратится в полицию.

Правоохранители, которые находились на месте происшествия, прекратили конфликт, но никого не задержали.

Ранее “источник” сообщал, что в сети опубликовали фото из Одессы, где в 2014 году начались самые смертельные противостояния в новейшей истории города.

Напомним, общественный активист Сергей Стерненко обнародовал архивные кадры из Одессы 2 мая 2014, где дали отпор наступлению “русского мира”.