“Видит” будущее: всплыли неожиданные факты о женщине, подозреваемой в убийстве дочки в Харькове

Жительница Харькова Татьяна Пьянова, которую задержали в Харькове утром в четверг, 30 апреля, с отрезанной головой своей дочери Кристины, говорила о том, что слышит голоса и общается с умершим отцом.

Об этом рассказала близкая подруга задержанной женщины журналистам телеканала ICTV.

По ее словам, в беседах Татьяна признавалась, что дочь ее раздражает. Она также говорила о каких-то голосах, которые она слышит, а также о том, что может видеть будущее, а ночью общается с умершим отцом.

Накануне расправы над Кристиной подруга получила от ее матери странное сообщение. В нем было сказано о подарке, который она якобы получила от своего покойного отца.

Как ранее сообщал “источник”, в сети появилось полное видео задержания женщины, которая голой бегала по улицам Харькова с отрубленной головой 11-летней девочки.