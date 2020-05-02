США одобрили препарат, который помогает при коронавирусе

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренном порядке выдало разрешение на использование для лечения зараженных коронавирусом препарата Ремдесивир.

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Об этом сообщается на сайте Управления.

Отмечается, что информационные бюллетени о применении Ремдесивира при лечении COVID-19 должны быть доступны для медицинских сотрудников и пациентов. В них также необходимо сообщить о его дозировках, возможных побочных эффектах и сочетаемости с другими лекарствами.

Также глава американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи заявил, что на данный момент “абсолютно ясно”, что Ремдесивир помогает людям с тяжелой формой коронавируса.

Как сообщал “источник”, по предварительным данным, больные, принимающие Ремдесивир, выздоравливают почти в полтора раза быстрее – в среднем за 11 дней, против 15 у тех, кто не принимал данный препарат.