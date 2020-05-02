Настя Каменских раскрыла секрет идеальных семейных отношений

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, замужем за рэпером и продюсером Потапом. Свой брак артистка считает счастливым, поэтому охотно делится опытом с поклонниками.

Так, в программе “Життя відомих людей” знаменитость раскрыла главный секрет идеальных семейных отношений. “Не нужно в отношениях соревноваться, – считает Настя. – У нас нет такого, что кто-то – мозг, а кто-то – голова, кто-то – шея, а кто-то – плечо. Мы с Алексеем – одно целое, и у нас одно сердце на двоих”.

Фото: instagram.com/kamenskux

А еще в их семье, по словам певицы, полностью отсутствует ревность. “Втайне проверять сообщения – это первый шаг к разрушению отношений. Если вы ревнуете своего любимого, то нужно работать, в первую очередь, над собой”, – считает артистка.

Напомним, что Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года. В распоряжении theLime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.



