Святая гора Афон глазами украинского журналиста. ВИДЕО

Известный украинский журналист и путешественник Роман Бочкала презентовал фильм о восхождении на гору Афон, затерянных скитах и экстремальном восхождении на священную гору.

Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube-канале Романа Бочкалы.

“Афон – уникальное место паломничества, сюда ежегодно приезжают тысячи православных верующих. Несмотря на это полуостров до сих пор остается достаточно закрытым и загадочным местом, куда принимают далеко не всех. За 4 дня, которые мы находились здесь на нашем пути были как самые известные локации Афона, так и очень труднодоступные, чего только стоит тропа по отвесной скале. Но главной нашей целью было восхождение – как нам это удалось и что произошло в пути – смотрите в фильме!”, – сказано в описании.