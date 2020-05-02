В Лисичанске и Новопскове – новые случаи заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в области подтверждено два новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Это – жители Лисичанска и Новопскова.

За все время исследований на Луганщине соответствующее заболевание лабораторно подтверждено у 37 человек.

Из них 5 – выздоровели, 32 – лечатся (13 находятся в медицинских учреждениях, 19 лечатся амбулаторно).

Количество заболеваний по населенным пунктам: Лисичанск – 10, Рубежное – 10 (из них выздоровели – 2), Кременской район – 6, Новопсковский район – 5, Старобельский район – 3 (выздоровел – 1), Беловодский район – 1, Станично-Луганский район – 1 (выздоровел – 1), Северодонецк – 1 (выздоровел – 1).

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 2 мая в стране 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.