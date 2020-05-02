Донателле Версаче – 65: как изменилась самая известная жертва пластических операций

2 мая итальянский модельер Донателла Версаче, ключевая фигура и главный дизайнер одноименного модного дома Versace, отмечает свой 65-й день рождения.

Ведущим дизайнером бренда знаменитость стала лишь в 1997 году. За это время младшая сестра Джанни Версаче, основателя модного дома, прославилась не только как успешный модельер и предприниматель, но и заняла свое место среди самых известных жертв пластических операций. Мы поинтересовались, как изменилась законодательница моды.

Донателла и ее брат Джанни – будущий основатель модного дома Versace – родились в семье финансиста и портнихи-предпринимательницы. С открытием собственного бренда Джанни сделал сестру PR-директором, ответственным за фотосессии и рекламные компании. Возглавить ее Донателле пришлось лишь через 19 лет после громкого убийства брата.

Поговаривали, что Джанни Версаче намеренно работал лишь со знакомыми и близкими ему людьми. Модельер якобы не доверял посторонним.

В 90-х о модном доме Versace знали уже во всем мире. Бренд стал выпускать не только одежду, но и туалетную воду. Кстати, одна из них – Blonde (Блондинка) – была посвящена как раз Донателле Версаче.

Джанни Версаче застрелили в июле 1997-го рядом с его домом в Майами. Местная полиция довольно скоро отыскала убийцу, но мужчина сбежал. Выследить преступника удалось несколько дней спустя, но как только копы взяли его кольцо, тот, недолго думая, покончил с собой.

Убийство Версаче стало настоящим резонансом. И как того следовало ожидать, вскоре в обществе и прессе стали появляться различные доводы и слухи относительно смерти законодателя моды. Некоторые даже считали, что заказчиком убийства была сама Донателла Версаче, жаждущая прибрать к рукам бизнес-империю брата.

Примечательно, что ни одна из версий, включая разговоры о мафии, которая якобы отмывала деньги на бутиках Версаче, не была подтверждена. Но сегодня ни для кого не секрет, что Донателла потратила целое состояние на то, чтобы изъять информацию о Джанни из материалов следствия и даже прекратить распространение авторской книги-расследования некоего частного детектива Франка Монте.

Сегодня Донателла Версаче владеет 20% акций компании Versace, а вот ее дочь Аллегра унаследовала от дяди целых 50%. Еще 30% принадлежат Санто Версаче, еще одному брату Донателлы.

Мир с интересом ждал первых шагов Донателлы Версаче в качестве главного дизайнера модного дома. При этом многие пророчили ей неминуемый провал. Свою первую коллекцию она выпустила уже через три месяца после смерти брата, и приняли ее достаточно сдержанно. Но модельер упорно продолжала работать, выпускала все запущенные ранее коллекции и искала свой собственный стиль.

С годами ей удалось вернуть бренду былой успех. Донателла сделала новые модели одежды менее сексуально агрессивными, более женственными, практичными и удобными. При этом продукция дома не вышла за рамки стиля, созданного ранее его основателем.

Следуя рекламным традициям брата, Донателла приглашала на шоу знаменитостей: Элтон Джон, Мадонна, Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Мосс… Без звезд первых эшелонов не обходился ни один показ. А благодаря связям Донателлы с общественностью, популярность лейбла уверенно росла в Европе и США.

За последние несколько лет модельер снялась во многих тематических фильмах о моде, неоднократно становилась звездой телевизионных шоу.

28 апреля одна из самых известных украинских телеведущих Оксана Марченко, супруга одиозного политика Виктора Медведчука, отметила свой 47-ой день рождения. Мы проследили за тем, как за годы изменилась ТВ-знаменитость.

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