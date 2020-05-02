Принцессе Шарлотте – 5 лет: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото дочери-именинницы

2 мая свой день рождения празднует дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцессе Шарлотте исполняется 5 лет. По этому поводу королевская семья опубликовала свежие фото именинницы.

Фотографии юной принцессы опубликованы на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. В подписи сообщается, что герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новыми фотографиями принцессы Шарлотты в честь ее пятого дня рождения.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Традиционно снимки были сделаны мамой девочки, которая увлекается фотосъемкой и обожает снимать своих детей. Кейт Миддлтон запечатлела Шарлотту в тот момент, когда она помогает разносить пакеты с продуктами одиноким пожилым людям в период пандемии коронавируса.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям также воспитывают 6-летнего Джорджа и маленького Луи, которому на днях исполнилось 2 года. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские проводят изоляцию в уединенном особняке, который находится примерно в 19 км от Лондона. Загородный дом был свадебным подарком от королевы.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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