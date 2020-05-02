Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: как в городе остановили “русскую весну”, видео

В субботу, 2 мая, исполнилась шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда ценой десятков человеческих жизней было остановлено ползучее наступление “русской весны”.

Об этом напомнили в Украинском институте национальной памяти.

“Вокруг тех событий до сих пор продолжаются политические спекуляции, но надо помнить, что они стали кровавым решением провокаций, развернутых весной 2014 пророссийскими силами в Одессе”, – отметили историки.

Они напомнили заявление экспертной группы “2 мая” о трагедии в Одессе, которая была эпизодом в целом калейдоскопе событий.

“События в Одессе не были изолированы от событий, происходивших ранее в городе и в стране. Беспорядкам 2 мая предшествовал ряд событий: силовая ликвидация палаточного городка евромайдана в Одессе; барикадирование входов в здания ОГА и призывы “ащитить здание от прибывших, чужих боевиков” ; массовое избиение под стенами ОГА активистов и журналистов, попытка заставить областной совет провозгласить очередную “народную республику” 3 марта 2014. Так же знаковые события произошли после трагической даты и были связаны с ней: смена руководства ОГА и силовых структур области; беспорядки и захват здания городского управления милиции 4 мая”, – процитировали в УИНП заключение экспертов.

Как отмечают историки, по данным СБУ, пророссийские акции в Одессе зимой-весной 2014 инспирировались из России. Лидеры одесских сепаратистов получали прямые указания и инструкции по расшатывание ситуации в городе от кураторов из Москвы. В частности, среди организаторов акций на Куликовом поле были граждане России, среди них Антон Раевский, один из главарей российских неонацистов, в будущем боевик, участник войны на Донбассе, и Евгений Мефедовой, впоследствии осужденный за организацию беспорядков в Одессе.

“Анализируя ход событий в стране в то время, можно сделать вывод, что сопротивление украинцев 2 мая в Одессе, а впоследствии и 9 мая в Мариуполе окончательно остановило ползучую спецоперацию спецслужб России под названием “русская весна”. Сегодня Одесса, Днепр, Харьков и другие города юга и востока Украины живут спокойной мирной жизнью, в отличие от Донецка и Луганска, где положить конец пророссийским мятежам не удалось”, – подчеркивают в УИНП.

Как сообщал “источник”, 13 января, в годовщину расстрела автобуса под Волновахой, в Украине чтят память погибших людей.