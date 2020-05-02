Карантинный бунт в Черкассах: как мэр города разозлил офис президента и порадовал украинцев

Представители президентской вертикали власти продолжают настойчиво требовать от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантинные ограничения в областном центре с 1 мая, отменить это решение исполкома. Украинцы в сети поддерживают черкасского мэра, публикуя фотожабы по этому поводу.

Очередное обращение к городским властям по поводу преждевременного ослабления карантинных ограничений в городе было озвучено на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА.

Областная власть рекомендовала мэру Черкасс отменить это решение и призвала работодателей продолжать выполнение установленных Кабмином карантинных ограничений.

Ранее в Кабинете министров назвали неоправданным решение городских властей в Черкассах ослабить карантинные меры в городе. В полиции по этому поводу открыли уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков в публичном посте на Facebook предупредил мэра Ангатолия Бондаренко о жесткой реакции на это решение.

Также против выступил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, решение ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, а также может привести к катастрофическим последствиям по распространению коронавируса.

В конце концов к мэру Черкасс обратился в видеообращении лично президент Зеленский, призвав местные власти “не заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей”. Также глава государства пригрозил Анатолию Бондаренко юридическими последствиями таких действий.

В ответ Бондаренко отметил, что своим разрешением о снятии карантина город восстановил “социальную справедливость”. Также он напомнил правоохранителям о наличии в Черкассах многих других уголовных дел, которые остаются нераскрытыми.

На поддержку инициативы городских властей возле здания Главного управления национальной полиции в Черкассах прошел митинг местных предпринимателей и представителей национального корпуса. Люди просили разрешить малому и среднему бизнесу работать и требовали не “запугивать” членов исполкома Черкасского городского совета. На акцию пришло около сотни человек.

В соцсетях украинцы также приняли сторону мэра. На тему свободного от ограничений города Черкассы уже появились первые фотожабы.

Как ранее сообщал “источник”, власти Украины в связи со вспышкой коронавируса продлили карантин до 11 мая.