Под Киевом зацвели более миллиона тюльпанов: появилось красочное видео с высоты

В “Добропарке” под Киевом, расположенном около села Мотыжин Киевской области, зацвели более 1 миллиона тюльпанов.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

На Facebook-странице парка сообщается, что общее количество цветущих тюльпанов составляет почти 1,3 миллиона.

“Разом навіть на відстані!1 270 000 тюльпанів з висоти пташиного польоту“, – говорится в сообщении.

Общая площадь парка – около 300 га. Здесь высажено около 44 тыс. деревьев и множество цветов.

В парке обустраивается зона отдыха. Открытие первой очереди парка планировалось 24 апреля, однако этого не произошло из-за карантина.

Как сообщал “источник”, ранее в Нидерландах из-за коронавируса пострадали тюльпановые поля.