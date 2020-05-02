Участница “Женского Квартала” впервые стала мамой и показала фото из роддома

Украинская певица, участница юмористического проекта “Женский Квартал” Вера Кекелия родила первенца. Артистка подарила своему мужу, музыканту Роману Дуде, сына.

Счастливой новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Они опубликовали фотографию из роддома, на которой запечатлены с малышом. Супруги рассекретили не только пол новорожденного, но и назвали его имя.

Фото: instagram.com/kekeliavera

“Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!”, – написала Вера. “У счастья есть имя. Его зовут Ваня”, – поделился эмоциями новоиспеченный отец.

Радостное событие в жизни пары произошло в пятницу, 1 мая. Роды проходили в одном из частных роддомов Киева.

Поздравительные комментарии не заставили себя ждать. Добрые пожелания оставили как простые подписчики, так и знаменитости. Одними из первых Веру и Романа поздравили Сергей и Снежана Бабкины, которые были свидетелями зарождения их любви на “Голосі країни”.

“Я счастлива. Ну конечно мы знали‼️ С самой первой минутки, когда наши любимые отправились в роддом, были с ними на связи, мысленно поддерживали. Через пару минут, после рождения Ангелочка Ромчик нам написал – поздравляю вас, бабушка Снежана и дедушка Сережа с внуком! Аааа! Нашему ликованию нет предела! Любим Вас! Обожаем! Поздравляем! Думаем, что все не случайно! Может наше появление на “Голосі країни” нужно было для того, чтобы вас познакомить, соединить ваши сердца. Так что считаем себя по праву бабушкой и дедушкой маленького Ванечки. В добрый, счастливый и здоровый путь, наши дорогие”, – написала Снежана в своем микроблоге.

Фото: instagram.com/romandudaofficial

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на шоу “Голос країни-7”. Отношения между вокалистами зародились в период “нокаутов”. В октябре 2017 года влюбленные стали мужем и женой. А в феврале этого года пара объявила, что ждет первенца.