Как определить, есть ли у вас коронавирус: ученые описали кожные симптомы

Исследователи из Испанской академии дерматологии, основываясь на наблюдениях и заключениях медицинских экспертов, составили классификацию проявлений COVID-19 на коже человека.

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Об этом, сообщает British Journal of Dermatology.

В публикации отмечается, что в 19% случаев у больных коронавирусом пациентов появлялись пузыри или покраснения, как при обморожении, чаще на пальцах рук и ног. Такие высыпания были замечены у молодых пациентов с легкой формой болезни.

Примерно у такого же количества пациентов наблюдались высыпания на коже похожие на крапивницу и которые почти всегда вызывали зуд. Такую сыпь наблюдали у тяжелобольных, преимущественно на теле, иногда – на ладонях.

В половине случаев – 47% кожные симптомы проявлялись как пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай. Порой высыпание сопровождалось капиллярными кровоизлияниями в кожу и вызывало зуд. Этот симптом был присущ для тяжелобольных пациентов.

Как пузырьковая сыпь кожные проявления выглядели в 9% случаев. В более чем половине случаев сыпь сопровождалась зудом, иногда “пузырьки” наполнялись сукровицей. Такие симптомы наблюдали у пациентов среднего возраста и при относительно тяжелом протекании заболевания.

Реже всего – 6%, у пожилых пациентов с тяжелой формой болезни наблюдался некроз или синюшная окраска кожных покровов из-за сосудистой “сеточки”.

Ранее “источник” сообщал, что пациенты с деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом сложнее остальных переносят коронавирус COVID-19, среди них чаще всего наблюдаются летальные случаи.