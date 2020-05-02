Похороны отменяются: появились фото с живым Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней.

Об этом сообщили государственные СМИ КНДР.

Ким Чен Ын приехал разрезать ленточку на открытии завода по производству удобрений.

Речь идет о церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.

На фото видно, что лидер КНДР радостно улыбается и позирует фотографам.

Последний раз северокорейского лидера видели 12 апреля. После этого южнокорейское издание Daily NK сообщило о том, что Ким Чен Ын перенес операцию.

Также в прессе со ссылкой на публикации в соцсетях стали распространяться слухи о возможной смерти лидера КНДР после того, как 38-летний вождь не появился на главном северокорейском празднике – дне рождения основателя КНДР и его собственного деда Ким Ир Сена.

Как сообщал “источник”, ранее появились новые подробности об “исчезновении” лидера КНДР Ким Чен Ына, которого последний раз на публике видели 11 апреля. По данным азиатской прессы, спутниковые снимки зафиксировали перемещения прогулочных катеров, которыми часто пользовался глава государства.