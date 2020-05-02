Гороскоп на 2 мая: Козерогов ждут резкие перемены, а Рыбам нужно отвлечься от негатива

Хотите знать, что вас ждет 2 мая? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не нужно пытаться все контролировать, а кого ждут новые возможности.

Овен

После долгого перерыва сложно возвращаться к привычным задачам. Но у вас все получится, если вы не будете позволять себе лениться. Первый шаг – самый трудный, дальше все будет идти намного проще.

Телец

Вы живете, словно в сказке. Ваше сознание наконец может свободно летать, ничто не тянет его на дно. Это хороший период для любых новых занятий. Также стоит уделить время домашнему очагу и близким людям.

Близнецы

Планирование и организация – ваши лучшие друзья. Но даже лучшим друзьям иногда нужно от вас отдыхать. Не пытайтесь снова начать все контролировать, лучше плывите по течению. И посмотрите, куда оно вас приведет.

Рак

На каждом шагу вам открываются новые возможности. Но вы почему-то сами отказываетесь их замечать. Каждый день – новый шанс изменить свою жизнь. Все в ваших руках, но этими руками нужно что-то делать.

Лев

Хватит искать себе оправдания. Ваше агрессивное поведение не является чьей-либо виной. Оно говорит только о том, что вы не стараетесь держать себя в руках. Пора успокоиться, иначе скоро вы начнете терять репутацию и важных людей.

Дева

Домашними делами можно заняться и позже, а вот рабочие задачи нельзя откладывать на потом. Постарайтесь как можно скорее разобраться со всем, что запланировано. Так вы сэкономите немало времени и сил.

Весы

Искренность – залог крепких отношений. Не забывайте честно говорить своему партнеру, что у вас на душе. Только так вы сможете поддерживать взаимопонимание.

Скорпион

Ваш любимый человек может начать действовать не совсем разумно. Не злитесь и не пытайтесь ругаться, лучше возьмите на себя роль советчика и друга. Так вы быстрее стабилизируете ситуацию.

Стрелец

Не бойтесь обидеть людей своей правдой. Ложь может казаться более приятной, но она все равно остается ложью. Нет ничего плохого в том, что вы думаете и чувствуете не совсем так, как хочется другим.

Козерог

Перед важным жизненным испытанием всегда наступает период затишья. Будьте готовы к резким переменам в своей жизни. Не нужно бояться действовать решительно, вас ждут новые впечатления и приключения.

Водолей

Переключиться с работы на личную жизнь бывает не так уж и просто. Но вам сейчас очень нужно это сделать. Отбросьте важные дела и серьезные переговоры. Гораздо важнее в этот период уделить внимание своим чувствам.

Рыбы

В вашей жизни совсем мало красок. Вы сами загоняете себя в серость и темноту. Отвлекитесь от негатива, не давайте хандре тянуть вас на дно. Чтобы было проще отвлечься, поговорите со своими друзьями.

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