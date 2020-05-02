Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу

В субботу, 2 мая на большей части Украины ожидаются дожди з грозами, воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, грозовые дожди прогнозируются везде, кроме Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Днем 2 мая столбики термометров покажут от 15 до 26 градусов с отметкой “плюс”, причем самая низкая температура будет в Одесской области, а самая высокая – на востоке страны.

Ночью прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.

Как сообщал “источник”, несмотря на теплую и бесснежную зиму, весна в Украине выдалась достаточно прохладной и даже местами со снегом. Так, 25 апреля, на Закарпатье выпал снег, в сети показали видео заснеженных гор.