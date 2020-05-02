Над Арктикой закрылась рекордная озоновая дыра: ученые назвали причины

Над Арктикой в апреле закрылась крупнейшая озоновая дыра.

Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Так, официальный представитель организации Клэр Нуллис на брифинге в Женеве подтвердила закрытие озоновой дыры. Она уточнила, что весной истощение озонового слоя достигло рекордных уровней из-за сочетания холодной зимы в стратосфере и сохранению там вредных для атмосферы Земли веществ.

“В этом году в стратосфере была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась”, – заявила член ВМО.

Также она уточнила, что карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, не влияли на дыры в озоновом слое, то есть существенного эффекта от сокращения производственных выбросов добиться не удалось.

“Это не имело никакого отношения к COVID”, – подчеркнула она.

Ранее во Всемирной метеорологической организации заявили, что весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла “беспрецедентных размеров” в истории наблюдений.

Как сообщал “источник”, ранее эксперт рассказал о негативных экологических последствиях карантина для жителей Киева.