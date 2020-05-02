Какие болезни самые опасные при коронавирусе: ученые составили список

Пациенты с деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом сложнее остальных переносят коронавирус COVID-19, среди них чаще всего наблюдаются летальные случаи.

Об этом со ссылкой на исследование организации ISARIC сообщает издание Daily Mail.

Так, специалисты подсчитали, что примерно у половины заразившихся СOVID-19 пациентов, которые оказывались в реанимации, были одно или несколько хронических заболеваний. Было выявлено, что чаще других осложнения от коронавируса наблюдаются у людей с деменцией – 39% случаев. На втором месте – люди с ожирением, у них риск летального исхода на 37% выше, чем у остальных. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смерти при госпитализации от коронавируса выше на 31%. Около 19% пациентов с COVID-19, страдающих диабетом, также имеют шансы оказаться в реанимации и умереть.

Также риски повышены у лиц с заболеваниями почек и астмой – около 15% сложных случаев.

Курильщики, согласно исследованиям экспертов, также в группе риска – около 10% тяжелых случаев перенесения COVID-19.

Как сообщал “источник”, ранее ученые выявили следы коронавируса в легких пожилой женщины, которая полностью вылечилась от COVID-19, была выписана из больницы, но спустя время умерла от сердечной недостаточности.