Украинка, которая отказалась уезжать из Уханя из-за собачки, вернулась домой: фото

Украинка Анастасия Зинченко, которая ранее не покинула охваченный коронавирусом Китай из-за собачки, вернулась домой.

Об этом она написала в Instagram.

“Я дома. Когда придет время и я соберусь с мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников“, – сообщила она.

Зинченко опубликовала фото, на котором она находится на фоне арочного строения с колоннами и надписью “Херсон”.

Незадолго до вспышки коронавируса, 28 декабря 2019 года, Анастасия Зинченко переехала в китайский город Ухань из Херсона. В Китае она работала в модельном бизнесе.

Как сообщал “источник”, в феврале нынешнего года Зинченко хотела вернуться из Уханя домой, однако ей запретили взять на борт самолета ее собаку. В связи с этим она решила на какое-то время остаться в Китае, чтобы не бросать на произвол судьбы шпица Мишеля.